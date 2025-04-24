УЗ запускает дополнительный поезд из Киева в Ужгород: когда и как он будет курсировать

Из-за повышенного спроса на путешествия в Закарпатье и в связи со строительством евроколеи между Чопом и Ужгородом, "Укрзализныця" назначает дополнительный поезд №213/214 "Киев - Ужгород - Киев".
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Поезд из Киева будет курсировать в период с 12 по 30 мая - по четным числам, с 1 июня по 29 июля - по нечетным. Из Ужгорода в период с 13 по 31 мая - по нечетным числам, со 2 июня по 30 июля - по четным.
График движения:
Остановки: Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Шепетовка, Дубно, Броды, Красное, Подзамче, Львов, Самбор, Турка, Сянки, Перечин.
В компании отмечают, что за последние две недели количество запросов на поездки в Закарпатье достигало более 3000 в сутки, поэтому новый рейс должен удовлетворить высокий спрос на весенние и летние путешествия. Поезд пригодится тем, кто хочет увидеть магнолии, сирень и липы Ужгорода, отдохнуть в рекреационных зонах Львовской области и Закарпатья, а также открыть для себя Украину с нового ракурса.
Билеты уже можно купить в приложении "Укрзализныци", на сайте booking.uz.gov.ua, в железнодорожных кассах.
Напомним, сегодня, 24 апреля, во время массированной атаки по Украине были ранены работники "Укрзализныци". В результате обстрела повреждены технические пути и здания в Киеве и Харьковской области. Два железнодорожника, проводник в Житомире и машинист в Киеве, получили ранения, но их состояние стабильное.
Вечером в четверг в результате обстрела Краматорска повреждены окна и фасад здания вокзала и других помещений станции. Работники и пассажиры не пострадали, движение поездов продолжается по графику.
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