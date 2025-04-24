УЗ запускает дополнительный поезд из Киева в Ужгород: когда и как он будет курсировать

Поезд из Киева будет курсировать в период с 12 по 30 мая - по четным числам, с 1 июня по 29 июля - по нечетным. Из Ужгорода в период с 13 по 31 мая - по нечетным числам, со 2 июня по 30 июля - по четным.

График движения:

отправление из Киева - 23:00, прибытие в Ужгород - 12:31;

- 23:00, прибытие в Ужгород - 12:31; отправление из Ужгорода - 19:00, прибытие в Киев - 09:18.

Остановки: Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Шепетовка, Дубно, Броды, Красное, Подзамче, Львов, Самбор, Турка, Сянки, Перечин.

В компании отмечают, что за последние две недели количество запросов на поездки в Закарпатье достигало более 3000 в сутки, поэтому новый рейс должен удовлетворить высокий спрос на весенние и летние путешествия. Поезд пригодится тем, кто хочет увидеть магнолии, сирень и липы Ужгорода, отдохнуть в рекреационных зонах Львовской области и Закарпатья, а также открыть для себя Украину с нового ракурса.

Билеты уже можно купить в приложении "Укрзализныци", на сайте booking.uz.gov.ua, в железнодорожных кассах.