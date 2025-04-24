ua en ru
Чт, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россияне атаковали Краматорск: поврежден вокзал (фото)

Краматорск, Четверг 24 апреля 2025 18:07
UA EN RU
Россияне атаковали Краматорск: поврежден вокзал (фото) Фото: россияне ударили по Краматорску (facebook.com alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Карина Левицкая

В результате российской атаки пострадал Краматорск Донецкой области. Под ударом оккупантов оказался вокзал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Краматорской МВА Александра Гончаренко и "Укрзализныцю".

"Страна-агрессор продолжает атаковать мирные украинские города: в результате обстрела Краматорска были повреждены окна и фасад здания Краматорского вокзала и здания других производственных помещений станции", - сообщили в "Укрзализныце".

По данным УЗ, работники вокзала и пассажиры не пострадали, а движение поездов осуществляется по графику.

На зображенні може бути: текстФото: россияне ударили по Краматорску (facebook.com alexander.vasilyevich.goncharenko)

Гончаренко также сообщил, что Краматорск подвергся вражескому удару и опубликовал фото повреждений.

"Выясняем последствия, - добавил мэр.

Обстрел Украины 24 апреля

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 24 апреля нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением дронов и различных типов ракет.

Под ударом были в частности Киев, Харьков, Павлоград и другие регионы. Повсюду зафиксированы разрушения. Есть информация о жертвах, а также многих пострадавших.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что всего было зафиксировано более 200 воздушных целей.

Подробнее о российской атаке на Украину, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск Война России против Украины
NEWS
"Владимир, хватит!" Трамп сделал жесткое заявление из-за удара по Киеву
"Владимир, хватит!" Трамп сделал жесткое заявление из-за удара по Киеву
DAILY
Социолог Владимир Паниотто: Большинство украинцев сохраняют готовность к длительному сопротивлению
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Социолог Владимир Паниотто: Большинство украинцев сохраняют готовность к длительному сопротивлению