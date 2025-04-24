Атака по Украине задела "Укрзализныцю": ранены работники, что с движением поездов

Во время массированной атаки по Украине были ранены работники "Укрзализныци". В компании рассказали, повлиял ли обстрел на движение поездов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на УЗ .

"Железнодорожная инфраструктура этой ночью снова находилась под вражеским обстрелом", - говорится в сообщении.

Из-за обстрелов ранены железнодорожники в двух городах

В частности, в результате комбинированной атаки по Украине были ранены два железнодорожника - проводник в Житомире и машинист в Киеве.

"Состояние обоих работников удовлетворительное, их обследуют врачи", - добавили УЗ.

Последствия атаки РФ на железнодорожную инфраструктуру: что с движением поездов

В Киеве и в Харьковской области в результате обстрела поврежден технический путь и административные и технические здания железной дороги.

Последствия атаки РФ по "Укрзализныце" (t.me/UkrzalInfo)

В то же время поезда продолжают двигаться по графику.