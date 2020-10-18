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УЗ забороняє посадку у трьох обласних центрах

Автор: Дмитро Левицький

З опівночі понеділка, 19 жовтня, посадка пасажирів буде заборонена на залізничних станціях трьох обласних центрів, які потрапили до "червоної зони" карантину. На цих станціях також не здійснюватиметься продаж квитків на ряд потягів.

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Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

З опівночі потяги слідуватимуть без посадки пасажирів через станції Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів, Тернопіль, Хмельницький, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, ім. Т. Шевченка. Висадка на цих станціях буде здійснюватися.

З детальним списком поїздів, на які не можна буде придбати квитки, можна ознайомитися на офіційному сайті "Укрзалізниці".

"У разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше 1 години після його відправлення зі станції зазначеної у квитку, повернення платежів за такі квитки проводиться в повному об’ємі", - зазначили в УЗ.

Нагадаємо, нещодавно УЗ закрила продаж квитків на стації Суми після того, як місто потрапило до "червоної зони" карантину.

Як відомо, карантинні зони оновили на засіданні Держкомісії ТЕБ та НС 15 жовтня. До "червоної зони" карантину потрапили 8 обласних центрів.

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Новини України УкрзалізницяХмельницькийІвано-ФранківськТернопількарантинпосадка