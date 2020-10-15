"Укразалізниця" закрила посадку на потяги в Сумах

Фото: потяг та воєнізована охорона (РБК-Україна)

"Укрзалізниця" припинила продаж квитків до станції Суми. Потяги не будуть там брати пасажирів.

Про це повідомляється на сайті "УЗ".

Заборона на посадку на станції пов'язана з обмеженнями через карантин. Суми за оновленим минулого тижня зонуванням потрапили до "червоної зони".

Через нововведення, "Укрзалізниця" поки що не продає квитки з Сум на потяги "Харків - Трускавець", "Лисичанськ - Ужгород", "Суми - Київ, Вінниця". Висадка пасажирів здійснюватиметься у звичному порядку.

Крім цього, відкрито продаж квитків на 10 поїздів зі станції "Тернопіль". Місто вийшло з "червоної" в "помаранчеву" зону.

Раніше повідомлялося, що Київ в оновленому карантинному списку залишиться в "помаранчевій" зоні. Відповідне рішення сьогодні, 15 жовтня, повинна прийняти Державна і регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, за добу в Україні коронавірусом захворіли ще 5062 осіб. Найбільше нових випадків підтвердили в Харківській, Донецькій областях і в Києві.