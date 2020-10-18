УЗ запрещает посадку в трех областных центрах

С полуночи понедельника, 19 октября, посадка пассажиров будет запрещена на железнодорожных станциях трех областных центров, которые попали в "красную зону" карантина. На этих станциях также не будет осуществляться продажа билетов на ряд поездов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

С полуночи поезда будут следовать без посадки пассажиров через станции Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т. Шевченко. Высадка на этих станциях будет осуществляться.

С подробным списком поездов, на которые нельзя будет купить билеты, можно ознакомиться на официальном сайте "Укрзализныци".

"В случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее 1 часа после его отправления со станции указанной в билете, возврат платежей за такие билеты производится в полном объеме", - отметили в УЗ.

Напомним, недавно УЗ закрыла продажу билетов на стации Сумы после того, как город попал в "красную зону" карантина.

Как известно, карантинные зоны обновили на заседании Госкомиссии ТЭБ и ЧС 15 октября. В "красную зону" карантина попали 8 областных центров.