УЗ закриває продаж квитків по чотирьох станціях з "червоної зони"

З 24 серпня припиняється продаж квитків по станціях Чернівці, Коломия, Острог і Радивилів
"Укрзалізниця" закриває продаж квитків по станціях Чернівці, Коломия, Острог і Радивилів. Таке рішення прийнято у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в регіонах.
Про це повідомили в прес-службі УЗ.
Продаж квитків буде закрита з 00:01 24 серпня. З 24 серпня по зазначеним станціям можна буде здійснювати лише висадку пасажирів.
Продаж квитків буде закрита на наступні поїзди:
Також будуть змінені маршрути поїздів, які прямували в і з Чернівців:
"Зауважимо, що пасажири, які відмовляться від поїздки з-за закриття цих станцій для посадки, зможуть повернути квитки в залізничні каси або через інтернет і отримати 100% відшкодування їх вартості", - додали в УЗ.
Нагадаємо, 20 серпня в Україні внесли зміни до списку регіонів "червоних зон", куди, зокрема, були включені Чернівці, Коломия, Острог і Радивилів.