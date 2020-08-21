УЗ закрывает продажу билетов по четырем станциям из "красной зоны"

С 24 августа прекращается продажа билетов по станциям Черновцы, Коломыя, Острог и Радивилов
"Укрзализныця" закрывает продажу билетов по станциям Черновцы, Коломыя, Острог и Радивилов. Такое решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионах.
Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
Продажа билетов будет закрыта с 00:01 24 августа. С 24 августа по указанным станциям можно будет совершать лишь высадку пассажиров.
Продажа билетов будет закрыта на следующие поезда:
Также будут изменены маршруты поездов, следовавших в и из Черновцов:
"Заметим, что пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещение их стоимости", - добавили в УЗ.
Напомним, 20 августа в Украине внесли изменения в список регионов "красных зон", куда, в частности, были включены Черновцы, Коломыя, Острог и Радивилов.