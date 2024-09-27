УЗ осенью запустит на маршруты новые вагоны: как они будут выглядеть
АО "Укрзализныця" системно работает над обновлением пассажирского подвижного состава, поэтому сейчас идет строительство очередной партии вагонов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Какие вагоны будут в новой партии
Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко рассказал, что сейчас идет строительство 66 пассажирских вагонов, которые производятся в Украине.
"Первые вагоны из этой программы выйдут на свои рейсы уже этой осенью... Работаем по расписанию", - уточнил чиновник и поблагодарил правительство и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля за поддержку.
Отмечается, что в новой партии будут:
- купейные вагоны
- вагоны СВ (спальные вагоны первого класса)
- 4 вагона для лиц с инвалидностью
- плацкартные вагоны
Что будет в новых вагонах УЗ и как они будут выглядеть
В пресс-службе компании рассказали, что все вагоны будут иметь уже базовый набор удобств:
- кондиционеры
- вакуумные туалеты
- пеленальные столики
- качественное управляемое освещение
- розетки
- USB и Type-C порты
- кофемашины
- системы видеонаблюдения
Уточняется, что "Укрзализныця" и Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины планируют и дальнейшую работу по обновлению пассажирского парка, в частности в результате:
- закупки и модернизации пассажирских вагонов
- приобретения скоростных поездов
Пост пресс-службы УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Wi-Fi в поездах
Напомним, ранее мы рассказывали, что после длительного процесса по настройке и тестированию "Укрзализныця" запустила Wi-Fi в поездах Интерсити и Интерсити+.
В компании объяснили, что введение новой услуги было одной из приоритетных задач, ведь сегодня людям важно оставаться онлайн.
Читайте также, в каких именно поездах "Укрзализныци" есть Wi-Fi.
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