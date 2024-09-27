УЗ осенью запустит на маршруты новые вагоны: как они будут выглядеть

АО "Укрзализныця" системно работает над обновлением пассажирского подвижного состава, поэтому сейчас идет строительство очередной партии вагонов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Какие вагоны будут в новой партии

Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко рассказал, что сейчас идет строительство 66 пассажирских вагонов, которые производятся в Украине.

"Первые вагоны из этой программы выйдут на свои рейсы уже этой осенью... Работаем по расписанию", - уточнил чиновник и поблагодарил правительство и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля за поддержку.

Отмечается, что в новой партии будут:

купейные вагоны

вагоны СВ (спальные вагоны первого класса)

4 вагона для лиц с инвалидностью

плацкартные вагоны

Что будет в новых вагонах УЗ и как они будут выглядеть

В пресс-службе компании рассказали, что все вагоны будут иметь уже базовый набор удобств:

кондиционеры

вакуумные туалеты

пеленальные столики

качественное управляемое освещение

розетки

USB и Type-C порты

кофемашины

системы видеонаблюдения

Уточняется, что "Укрзализныця" и Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины планируют и дальнейшую работу по обновлению пассажирского парка, в частности в результате:

закупки и модернизации пассажирских вагонов

приобретения скоростных поездов

Пост пресс-службы УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)