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УЗ осенью запустит на маршруты новые вагоны: как они будут выглядеть

Пятница 27 сентября 2024 09:28
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УЗ осенью запустит на маршруты новые вагоны: как они будут выглядеть В Украине продолжается строительство новых пассажирских вагонов (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

АО "Укрзализныця" системно работает над обновлением пассажирского подвижного состава, поэтому сейчас идет строительство очередной партии вагонов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Какие вагоны будут в новой партии

Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко рассказал, что сейчас идет строительство 66 пассажирских вагонов, которые производятся в Украине.

"Первые вагоны из этой программы выйдут на свои рейсы уже этой осенью... Работаем по расписанию", - уточнил чиновник и поблагодарил правительство и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля за поддержку.

Отмечается, что в новой партии будут:

  • купейные вагоны
  • вагоны СВ (спальные вагоны первого класса)
  • 4 вагона для лиц с инвалидностью
  • плацкартные вагоны

Что будет в новых вагонах УЗ и как они будут выглядеть

В пресс-службе компании рассказали, что все вагоны будут иметь уже базовый набор удобств:

  • кондиционеры
  • вакуумные туалеты
  • пеленальные столики
  • качественное управляемое освещение
  • розетки
  • USB и Type-C порты
  • кофемашины
  • системы видеонаблюдения

Уточняется, что "Укрзализныця" и Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины планируют и дальнейшую работу по обновлению пассажирского парка, в частности в результате:

  • закупки и модернизации пассажирских вагонов
  • приобретения скоростных поездов

УЗ осенью запустит на маршруты новые вагоны: как они будут выглядеть

Пост пресс-службы УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Wi-Fi в поездах

Напомним, ранее мы рассказывали, что после длительного процесса по настройке и тестированию "Укрзализныця" запустила Wi-Fi в поездах Интерсити и Интерсити+.

В компании объяснили, что введение новой услуги было одной из приоритетных задач, ведь сегодня людям важно оставаться онлайн.

Читайте также, в каких именно поездах "Укрзализныци" есть Wi-Fi.

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