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У Кабміні назвали дату закриття метро в Києві, Харкові та Дніпрі

Новини » Суспільство     17.03.2020 - 00:43
У Кабміні назвали дату закриття метро в Києві, Харкові та Дніпрі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Метро припинить курсувати 17 березня в усіх містах

Робота метрополітену в Києві та інших українських містах у вз'язку із карантином, спричиненого коронавірусом, припиниться з вівторка, 17 березня. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

За його словами, відповідне рішення ухвалив уряд. Також із 12:00 18 березня 2020 року припиняються залізничні, авіаційні, автобусні (міжміські та міжобласні) пасажирські перевезення в Україні.

"Міські перевезення можуть здійснюватися у режимі: до 10 осіб у маршрутних таксі, тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю. Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень. Закликаю всіх дотримуватись цих норм", - повідомив міністр.

У Кабміні назвали дату закриття метро в Києві, Харкові та Дніпрі

Нагадаємо, з 00:00 17 березня і до 3 квітня введена заборона на міжнародні залізничні, авіа та автобусні перевезення пасажирів, введена через коронавірус в Україні. Закиті пункти пропуску і контролю через держкордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення закриваються.

Кабмін посилив карантинні заходи: що вирішив уряд Залізничні перевезення по Україні припиняються з 18 березня
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