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УЗ тимчасово зупинила поїзди у Харків

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Україна, Четвер 24 лютого 2022 09:16
УЗ тимчасово зупинила поїзди у Харків Фото: поїзди в Харків зупинені 24 лютого після нападу Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Укрзалізниця тимчасово зупинила поїзди у Харків. Внесені зміни до розкладу поїздів по інших напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укрзалізниці.

Як зазначається в повідомленні, приміське сполучення у регіонах відбувається у штатному режимі, окрім напрямку Харків - Куп’янськ, рух організований до Чугуєва.

Крім того, з метою безпеки внесені зміни у рух поїздів:

  • №10 Київ - Маріуполь слідує зі зменшеною швидкістю на Волноваху, №11 Київ - Новоолексіївка, №86/88 Львів, Ковель - Новоолексіївка слідують до ст. Федорівка
  • №44 Івано-Франківськ - Київ зупинено по ст. Ірша
  • №112 Київ - Авдіївка зупинено по ст. Покровськ.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Російські війська завдали повітряних ударів по Україні. На лінії фронту на Донбасі йдуть бої.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 24 лютого ввела воєнний стан в Україні. Рішення підтримали 300 народних депутатів.

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