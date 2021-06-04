УЗ призначила 11 додаткових потягів до моря

"Укрзалізниця" оголосила про продаж квитків на додаткові потяги до моря. Зокрема, у червні курсуватимуть ще 11 потягів у різних регіонах країни.

За інформацією перевізника, з 4 червня до Азовського моря вирушає потяг № 282/281 Хмельницький - Генічеськ, а з 5 червня відправляється потяг № 280/279 Жмеринка - Генічеськ.

З 5 червня по непарних числах "Укрзалізниця" запускає потяг № 231/232 сполученням Івано-Франківськ - Генічеськ. У зворотному напрямку він курсуватиме по парних числах.

Відомо, що з 10 червня потяг № 472/471 Дніпро - Бердянськ курсуватиме по парних числах, зворотно - по непарних, а потяг № 552/551 Кривий Ріг - Бердянськ курсуватиме по парних числах через Запоріжжя, зворотно по непарних.

Вже з 11 червня жителі Харкова зможуть дістатися Бердянська потягом № 261/262 Харків - Бердянськ, а зі Львова вирушить потяг № 86/186-185/85 Львів - Новоолексіївка до Бердянська.

Крім того, для жителів Чернігова та Сум перевізник запустив курсування потяга № 213/214 Суми - Одеса та № 204/203 Чернігів (Ніжин) - Одеса. З Сум потяг курсуватиме по непарних числах, починаючи з 15 червня, а з Чернігова поїзд курсуватиме з 17 червня по непарних числах.

У пресслужбі додають, що вже від учора через день по непарних числах курсує поїзд № 269/270 Лисичанськ - Одеса, а також "морським шляхом" з Кривого Рогу по непарних числах курсує потяг сполученням Кривий Ріг, Дніпро - Генічеськ. Зворотно з Генічеська потяг курсуватиме з 6 червня.