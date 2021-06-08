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Київ зв'яжуть з Фастовом та Вишгородом ще двома електричками

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Київська область, Вівторок 08 червня 2021 14:23
Київ зв'яжуть з Фастовом та Вишгородом ще двома електричками Фото: до Києва запустять ще дві електрички (koda.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

У Київській області планують запустити ще дві приміські електрички: Фастів-Київ і Вишгород-Київ. Наразі триває робота над їхнім відкриттям.

Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА у Facebook.

"На Київщині триває робота над відкриттям ще двох залізничних приміських маршрутів - Фастів-Київ і Вишгород-Київ", - йдеться в повідомленні.

Очільник ОДА Василь Володін зазначив, що щодня до столиці на роботу приїздить кілька десятків тисяч жителів регіону. Це люди, які працюють у Києві, а проживають в області, оскільки так економічно вигідніше.

За його словами, запуск нових приміських поїздів відбувається в межах проекту "City Express". "Навесні вже почали курсувати перші приміські електропоїзди на маршрутах Боярка-Вишневе-Київ і Святошин-Буча. Зараз працюємо над тим, щоб запустити ще два", - сказав Володін.

Наголошується, що запуск додаткових залізничних маршрутів дозволяє жителям області не витрачати зайвий час у щільному автомобільному трафіку. Окрім цього, серед переваг - розвантаження автошляхів і зниження обсягів шкідливих викидів у повітря.

Нагадаємо, днями "Укрзалізниця" оголосила про продаж квитків на додаткові потяги до моря. Зокрема, у червні курсуватимуть ще 11 потягів у різних регіонах країни.

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