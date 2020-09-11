УЗ закрила продаж квитків на 6 станціях "червоної зони"

Фото: поїзд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Укрзалізниця" закрила продаж квитків із шести станцій, які опинилися у "червоній зоні" карантину. Продаж закрили на станціях Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга та Славута-1.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

На цих станція буде проводитися лише висадка пасажирів. Без посадки пасажирів через ці станції будуть слідувати наступні поїзди:

№81/82 Київ - Ужгород;

Київ - Ужгород; №136/135 Снятин - Одеса - Чернівці;

Снятин - Одеса - Чернівці; №122/121 Миколаїв - Рівне;

Миколаїв - Рівне; №88/87 Ковель - Новоолексіївка;

Ковель - Новоолексіївка; №108/107 Одеса - Ужгород;

Одеса - Ужгород; №110/109 Львів - Херсон;

Львів - Херсон; №786/785 Київ - Шостка;

Київ - Шостка; №774/773 Київ - Шостка;

Київ - Шостка; №45/46 Ужгород - Лисичанськ;

Ужгород - Лисичанськ; №98/97 Ковель - Київ;

Ковель - Київ; №43/44 Галич - Київ - Івано-Франківськ;

Галич - Київ - Івано-Франківськ; №601/602 Львів - Тячів;

Львів - Тячів; №117/118 Київ - Чернівці.

В "Укрзалізниці" зазначили, що у разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше години після відправлення зі станції повернення коштів за квиток проводиться у повному об'ємі.

Нагадаємо, вчора Держкомісія ТЕБ та НС оновила карантинні зони в Україні за рівнем поширення коронавірусу. РБК-Україна писало, які міста потрапили до "червоної зони" карантину.