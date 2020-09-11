УЗ закрила продаж квитків на 6 станціях "червоної зони"

"Укрзалізниця" закрила продаж квитків із шести станцій, які опинилися у "червоній зоні" карантину. Продаж закрили на станціях Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга та Славута-1.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
На цих станція буде проводитися лише висадка пасажирів. Без посадки пасажирів через ці станції будуть слідувати наступні поїзди:
В "Укрзалізниці" зазначили, що у разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше години після відправлення зі станції повернення коштів за квиток проводиться у повному об'ємі.
Нагадаємо, вчора Держкомісія ТЕБ та НС оновила карантинні зони в Україні за рівнем поширення коронавірусу. РБК-Україна писало, які міста потрапили до "червоної зони" карантину.