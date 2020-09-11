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УЗ закрила продаж квитків на 6 станціях "червоної зони"

Україна, П'ятниця 11 вересня 2020 17:17
УЗ закрила продаж квитків на 6 станціях "червоної зони"
Фото: поїзд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитро Левицький

"Укрзалізниця" закрила продаж квитків із шести станцій, які опинилися у "червоній зоні" карантину. Продаж закрили на станціях Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга та Славута-1.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

На цих станція буде проводитися лише висадка пасажирів. Без посадки пасажирів через ці станції будуть слідувати наступні поїзди:

  • №81/82 Київ - Ужгород;
  • №136/135 Снятин - Одеса - Чернівці;
  • №122/121 Миколаїв - Рівне;
  • №88/87 Ковель - Новоолексіївка;
  • №108/107 Одеса - Ужгород;
  • №110/109 Львів - Херсон;
  • №786/785 Київ - Шостка;
  • №774/773 Київ - Шостка;
  • №45/46 Ужгород - Лисичанськ;
  • №98/97 Ковель - Київ;
  • №43/44 Галич - Київ - Івано-Франківськ;
  • №601/602 Львів - Тячів;
  • №117/118 Київ - Чернівці.

В "Укрзалізниці" зазначили, що у разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше години після відправлення зі станції повернення коштів за квиток проводиться у повному об'ємі.

Нагадаємо, вчора Держкомісія ТЕБ та НС оновила карантинні зони в Україні за рівнем поширення коронавірусу. РБК-Україна писало, які міста потрапили до "червоної зони" карантину.

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