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З сьогоднішнього дня воєнізована охорона буде супроводжувати потяги: список

Київ, Вівторок 25 серпня 2020 18:42
З сьогоднішнього дня воєнізована охорона буде супроводжувати потяги: список
Фото: поїзд (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Воєнізована охорона з'явилася в десяти поїздах

З вівторка, 25 серпня, поїзди "Укрзалізниці" буде супроводжувати воєнізована охорона. На першому етапі пілотний проект з охорони пасажирських поїздів близько 40 співробітників будуть супроводжувати 10 пасажирських поїздів.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Охорона передбачена у таких поїздах:

  • №10 / 9 Маріуполь - Київ;
  • №29 / 30 Київ - Ужгород;
  • №38 / 37 Київ - Запоріжжя;
  • №49 / 50 Київ - Трускавець;
  • №63 / 64 Харків - Київ;
  • №79 / 80 Дніпро - Київ;
  • №92 / 91 Львів - Київ;
  • №102 / 101 Київ - Херсон;
  • №106 / 105 Одеса - Київ;
  • №136 / 135 Київ - Покровськ.

При цьому Криклій зазначив, що надалі перелік поїздів і кількість працівників будуть збільшені.

"Всі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформой, знаками відмінності і будуть проходити інструктаж перед кожним рейсом", - повідомив міністр.

Він також додав, що УЗ продовжить оснащувати вагони поїздів камерами відеофіксації.

"Станом на зараз, ними вже забезпечена третина вагонів. Це все швидкісні потяги, побудовані вагони пройшли капітально-відновлювальний ремонт", - повідомив міністр.

Нагадаємо, питання забезпечення безпеки в поїздах був піднятий після нападу на жінку в поїзді Київ-Маріуполь. Чоловік увірвався в чуже купе і почав бити пасажирку, намагаючись її зґвалтувати. Після цього УЗ звернулася в МВС і Нацполіцію з проханням забезпечити безпеку в поїздах.

Раніше повідомлялося, що Владислав Криклій припускав, що присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість квитків.

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