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УЗ відновлює рух приміських поїздів у Львівській області

Новини » Суспільство     24.06.2020 - 13:40
УЗ відновлює рух приміських поїздів у Львівській області
Фото: поїзд УЗ (РБК-Україна)

Запуск рейсів очікується 25 червня

"Укрзалізниця" відновлює рух приміських поїздів у Львівській області з 25 червня. Поїзди курсуватимуть за 12 напрямками.

Про це в Telegram повідомляє прес-служба УЗ.

Так, завтра червня відновлять курсування поїзда:

  • № 6063 Ходорів-Львів;
  • № 6066 Львів-Ходорів;
  • № 6113 Львів - Мостиська;
  • № 6125 Львів-Шкло;
  • № 6056 Львів-Сокаль;
  • № 6027 Львів-Сянки;
  • № 6025 Львів-Самбір;
  • № 6154 Стрий-Львів;
  • № 6015 Львів - Стрий;
  • № 6155 Львів-Лавочне;
  • № 6031 Золочів-Львів;
  • No 6034 Львів-Золочів.

УЗ відновлює рух приміських поїздів у Львівській областіІнфографіка (t.me/UkrzalInfo)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" відновлює залізничне сполучення зі Львовом.

Зазначимо, ситуація з коронавірусом у Львівській області погіршується. Сьогодні було зафіксовано 203 нових випадків COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що УЗ відновлює рух ще 50 електричок.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України УкрзалізницяпоездЛьвовская область
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