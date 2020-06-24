УЗ відновлює рух приміських поїздів у Львівській області

Фото: поїзд УЗ (РБК-Україна)

Запуск рейсів очікується 25 червня

"Укрзалізниця" відновлює рух приміських поїздів у Львівській області з 25 червня. Поїзди курсуватимуть за 12 напрямками.

Про це в Telegram повідомляє прес-служба УЗ.

Так, завтра червня відновлять курсування поїзда:

№ 6063 Ходорів-Львів;

№ 6066 Львів-Ходорів;

№ 6113 Львів - Мостиська;

№ 6125 Львів-Шкло;

№ 6056 Львів-Сокаль;

№ 6027 Львів-Сянки;

№ 6025 Львів-Самбір;

№ 6154 Стрий-Львів;

№ 6015 Львів - Стрий;

№ 6155 Львів-Лавочне;

№ 6031 Золочів-Львів;

No 6034 Львів-Золочів.

Інфографіка (t.me/UkrzalInfo)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" відновлює залізничне сполучення зі Львовом.

Зазначимо, ситуація з коронавірусом у Львівській області погіршується. Сьогодні було зафіксовано 203 нових випадків COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що УЗ відновлює рух ще 50 електричок.

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Автор: Максим Зайченко