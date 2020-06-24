УЗ возобновляет движение пригородных поездов во Львовской области

Запуск рейсов ожидается 25 июня
"Укрзализныця" возобновляет движение пригородных поездов во Львовской области с 25 июня. Поезда будут курсировать по 12 направлениям.
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба УЗ.
Так, завтра июня возобновят курсирование поезда:
Инфографика (t.me/UkrzalInfo)
Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" возобновляет железнодорожное сообщение со Львовом.
Отметим, ситуация с коронавирусом во Львовской области ухудшается. Сегодня было зафиксировано 203 новых случая COVID-19.
Также РБК-Украина писало, что УЗ возобновляет движение еще 50 электричек.
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Автор: Максим Зайченко