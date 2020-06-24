УЗ возобновляет движение пригородных поездов во Львовской области

Фото: поезд УЗ (РБК-Украина)

Запуск рейсов ожидается 25 июня

"Укрзализныця" возобновляет движение пригородных поездов во Львовской области с 25 июня. Поезда будут курсировать по 12 направлениям.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба УЗ.

Так, завтра июня возобновят курсирование поезда:

№ 6063 Ходоpив-Львов;

№ 6066 Львов-Ходоров;

№ 6113 Львов - Мостиска;

№ 6125 Львов-Шкло;

№ 6056 Львов-Сокаль;

№ 6027 Львов-Сянки;

№ 6025 Львов-Самбор;

№ 6154 Стрый-Львов;

№ 6015 Львов - Стрый;

№ 6155 Львов-Лавочное;

№ 6031 Золочев-Львов;

No 6034 Львов-Золочев.

Инфографика (t.me/UkrzalInfo)

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" возобновляет железнодорожное сообщение со Львовом.

Отметим, ситуация с коронавирусом во Львовской области ухудшается. Сегодня было зафиксировано 203 новых случая COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что УЗ возобновляет движение еще 50 электричек.

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Автор: Максим Зайченко