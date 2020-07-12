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УЗ відновить роботу поїздів на 38 приміських маршрутах

Україна, Неділя 12 липня 2020 03:52
УЗ відновить роботу поїздів на 38 приміських маршрутах
Фото: поїзд (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Рух відновиться на територіях обслуговування Південно-Західної та Придніпровської залізниці

З наступного тижня "Укрзалізниця" відновлює роботу поїздів на 38 приміських і 3 регіональних маршрутах. 30 будуть запущені з території обслуговування Південно-Західної залізниці та 4 - Придніпровської.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

У зазначених поїздах будуть діяти обмеження щодо кількості пасажирів - в межах кількості місць для сидіння.

Обов'язковим буде використання пасажирами засобів індивідуального захисту. У разі порушень залізничники будуть викликати працівників Національної поліції України.

Зазначимо, в Україні з 1 червня відновилася міжобласні пасажирські перевезення залізничним транспортом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з наступного тижня відновлює курсування "Подільський експрес".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" заявила, що готова повністю відновити пасажирське залізничне сполучення вже в серпні.

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