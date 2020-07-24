ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Львівській області запускають ще 46 приміських потягів

Львівська область , П'ятниця 24 липня 2020 11:28
У Львівській області запускають ще 46 приміських потягів
Фото: потяг (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Пасажири зобов'язані під час подорожей використовувати засоби індивідуального захисту

"Укрзалізниця" відновлює курсування 46 приміських потягів у Львівській області. Перші з них вирушать у рейси вже від сьогодні, а решта на наступному тижні.

Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

Зокрема, від сьогодні буде відновлено рух 11 потягів за такими маршрутами:

  • № 6109 Львів - Мостиська-2 (09:00-11:03);
  • № 6112 Мостиська-2 - Львів (16:42-19:05);
  • № 6437 Коломия - Івано-Франківськ (21:05-23:00);
  • № 6452 Коломия - Заліщики (08:30-11:38);
  • № 6451 Заліщики - Коломия (12:39-15:38);
  • № 6441 Коломия - Рахів (09:05-13:22);
  • № 6442 Рахів - Коломия (14:22-18:18);
  • № 6092 Львів - Здолбунів (10:08-14:31);
  • № 6093 Здолбунів - Львів (09:30-13:19);
  • № 6204 Тернопіль - Підволочиськ (09:19-10:35);
  • № 6207 Підволочиськ - Тернопіль (18:19-19:33).

Нагадаємо, раніше УЗ запустила 7 приміських потягів на Львівському напрямку і продовжила рух поїзда Снятин-Коломия-Снятин до Чернівців.

Крім того, минулого тижня було відновлено залізничне сполучення з Чернівцями.

Також РБК-Україна повідомляло, що в "Укрзалізниці" розраховують повністю відновити пасажирське сполучення вже в серпні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України поездЛьвовская область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся