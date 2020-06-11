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УЗ відновлює рух 14 приміських поїздів

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З 15 червня почнуть курсувати електрички фастівського, ніжинського та яготинського напрямків

"Укрзалізниця" продовжує відновлювати курсування приміських поїздів. З 15 червня відновлять рух ще 14 приміських поїздів фастівського, ніжинського та яготинського напрямків.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Так, з 15 червня курсуватимуть такі електрички:

  • №6202 / 6008 Козятин - Фастів - Київ;
  • №7032 Фастів - Київ;
  • №6070 Тарасівка - Київ;
  • №6014 Фастів - Київ;
  • №6029 Київ - Фастів;
  • №6027 / 6213 Київ - Фастів - Козятин;
  • №6035 Київ - Фастів;
  • №6023 / 6211 Київ - Фастів - Козятин;
  • №6902 Київ - Ніжин;
  • №6915 Ніжин - Київ;
  • №6930 Київ - Ніжин;
  • №6929 Ніжин - Київ;
  • №6880 Київ - Яготин;
  • №6809 Яготин - Дарниця

Нагадаємо, "Укрзалізниця" анонсувала відновлення руху поїзда далекого прямування Київ-Шостка.

Крім того, 15 червня відновлюється робота експреса до аеропорту "Бориспіль".

Автор: РБК-Україна

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