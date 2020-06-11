УЗ відновлює рух 14 приміських поїздів

"Укрзалізниця" продовжує відновлювати курсування приміських поїздів. З 15 червня відновлять рух ще 14 приміських поїздів фастівського, ніжинського та яготинського напрямків.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Так, з 15 червня курсуватимуть такі електрички:

№6202 / 6008 Козятин - Фастів - Київ;

№7032 Фастів - Київ;

№6070 Тарасівка - Київ;

№6014 Фастів - Київ;

№6029 Київ - Фастів;

№6027 / 6213 Київ - Фастів - Козятин;

№6035 Київ - Фастів;

№6023 / 6211 Київ - Фастів - Козятин;

№6902 Київ - Ніжин;

№6915 Ніжин - Київ;

№6930 Київ - Ніжин;

№6929 Ніжин - Київ;

№6880 Київ - Яготин;

№6809 Яготин - Дарниця

Нагадаємо, "Укрзалізниця" анонсувала відновлення руху поїзда далекого прямування Київ-Шостка.

Крім того, 15 червня відновлюється робота експреса до аеропорту "Бориспіль".