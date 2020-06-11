УЗ відновлює рух 14 приміських поїздів

З 15 червня почнуть курсувати електрички фастівського, ніжинського та яготинського напрямків
"Укрзалізниця" продовжує відновлювати курсування приміських поїздів. З 15 червня відновлять рух ще 14 приміських поїздів фастівського, ніжинського та яготинського напрямків.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Так, з 15 червня курсуватимуть такі електрички:
Нагадаємо, "Укрзалізниця" анонсувала відновлення руху поїзда далекого прямування Київ-Шостка.
Крім того, 15 червня відновлюється робота експреса до аеропорту "Бориспіль".
Автор: РБК-Україна