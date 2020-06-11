УЗ возобновляет движение 14 пригородных поездов

С 15 июня начнут курсировать электрички фастовского, нежинского и яготинского направлений
"Укрзализныця" продолжает возобновлять курсирование пригородных поездов. С 15 июня возобновят движение еще 14 пригородных поездов фастовского, нежинского и яготинского направлений.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Так, с 15 июня будут курсировать такие электрички:
Напомним, "Укрзализныця" анонсировала возобновление движения поезда дальнего следования Киев-Шостка.
Кроме того, 15 июня возобновляется работа экспресса до аэропорта "Борисполь".
Автор: РБК-Украина