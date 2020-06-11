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УЗ возобновляет движение 14 пригородных поездов

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С 15 июня начнут курсировать электрички фастовского, нежинского и яготинского направлений

"Укрзализныця" продолжает возобновлять курсирование пригородных поездов. С 15 июня возобновят движение еще 14 пригородных поездов фастовского, нежинского и яготинского направлений.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Так, с 15 июня будут курсировать такие электрички:

  • №6202 / 6008 Казатин - Фастов - Киев;
  • №7032 Фастов - Киев;
  • №6070 Тарасовка - Киев;
  • №6014 Фастов - Киев;
  • №6029 Киев - Фастов;
  • №6027 / 6213 Киев - Фастов - Казатин;
  • №6035 Киев - Фастов;
  • №6023 / 6211 Киев - Фастов - Казатин;
  • №6902 Киев - Нежин;
  • №6915 Нежин - Киев;
  • №6930 Киев - Нежин;
  • №6929 Нежин - Киев;
  • №6880 Киев - Яготин;
  • №6809 Яготин - Дарница.

Напомним, "Укрзализныця" анонсировала возобновление движения поезда дальнего следования Киев-Шостка.

Кроме того, 15 июня возобновляется работа экспресса до аэропорта "Борисполь".

Автор: РБК-Украина

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