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УЗ запустить з Києва ще один поїзд далекого сполучення

Новини » Суспільство     09.06.2020 - 19:26
УЗ запустить з Києва ще один поїзд далекого сполучення
Фото: пасажирський потяг (РБК-Україна)

Компанія такоже збільшить періодичність курсування 4 поїздів

"Укрзалізниця" анонсувала відновлення руху поїзда далекого сполучення Київ-Шостка. Курсування поїзда відновиться вже цього тижня.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Так, поїзд 774/773 Київ-Шостка вийде на маршрут вже 12 червня. Продаж квитків на нього та ще 35 поїздів далекого сполучення вже відкрито.

Крім того, УЗ збільшила періодичність курсування поїздів 20/19 Київ-Лисичанськ, 53/54 Дніпро-Одеса, 116/115 Київ-Бердянськ та 136/135 Київ-Покровськ. Відтепер ці поїзди будуть курсувати щоденно, а не через день, як було раніше.

Нагадаємо, залізничне сполучення в Україні відновили 1 червня. Спочатку було відкрито продаж квитків на понад 20 рейсів, але поступово компанія збільшувала кількість рейсів.

Відновити курсування поїздів у західні регіони "Укрзалізниці" дозволили лише 4 червня та всього за 7 напрямками.

Зазначимо, УЗ анонсувала відновлення роботи бориспільського експресу, який курсує між Києвом та міжнародним аеропортом "Бориспіль".

Також "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 5 поїздів Інтерсіті+.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України поездУкрзалізниця
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