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Експрес в "Бориспіль" відновлює роботу: названа дата

Новини » Інфраструктура     09.06.2020 - 17:19
Експрес в "Бориспіль" відновлює роботу: названа дата
Фото: експрес в "Бориспіль" (facebook com vlad golubev 9)

У маршрут експреса додали додаткову зупинку - ж/д станція "Видубичі"

Експрес в аеропорт "Бориспіль" відновить роботу з 15 червня. Однак з деякими обмеженнями.

Про це повідомив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик у Facebook.

За його словами, з 15 червня частково буде відновлено рух експреса, а після того, як почне збільшуватися кількість авіарейсів, зросте число рейсів потяга.

При цьому Юрик додав, що тепер експрес робитиме зупинку на залізничній станції "Видубичі" в Києві.

Нагадаємо, з 15 червня в Україні відновлюють здійснення міжнародних рейсів.

Крім того, з 1 липня Україна і Греція відновлюють авіасполучення.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новини України Укрзалізницяэкспресс
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