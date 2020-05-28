УЗ відновить роботу понад 200 приміських поїздів

Рух приміських поїздів відновлять в 10 областях
З 1 червня в Україні почнуть поступово відновлювати приміське залізничне сполучення. З наступного понеділка на приміські маршрути вийдуть понад 200 поїздів.
Про це повідомила "Укрзалізниця" на сторінці у Facebook.
У компанії заявили, що з 1 червня рух приміських поїздів буде відновлено в 10 областях країни. Дозволи на запуск електричок надійшли від Харківської, Полтавської, Луганської, Донецької, Тернопільської, Івано-Франківської, Одеської, Черкаської, Житомирської та Хмельницької областей.
Очікується, що вже наступного тижня на свої маршрути вийдуть 214 приміських поїздів.
Нагадаємо, напередодні "Укрзалізниця" ухвалила рішення про відновлення міжрегіональних поїздів з 1 червня.
Також РБК-Україна писало, що зараз до виходу на маршрути готові 42 поїзди, але їх кількість планують збільшувати.
Крім того, роботу плацкартних вагонів з 1 червня відновлювати не будуть, але обіцяють дозволити плацкарт згодом.
Автор: Дмитро Левицький