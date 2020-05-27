"Укрзалізниця" відновлює рух: коли та куди поїдуть потяги

Також названі головні умови для користування потягом
З 1 червня в Україні відновлюється робота залізничного сполучення. Вже сьогодні можна купити білети на потяги за 14 напрямками.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
Наразі відкриті такі напрямки:
Кожен пасажир має бути в масці або респіраторі. При посадці у вагон будуть вимірювати температуру. А після кожного рейсу буде здійснена санобробка.
Всі потяги будуть напівпорожні, тобто білети продають тільки на 50% місць у транспорті. Виняток - поїзд №7/8 Одеса-Харків - там продається 100% місць. Також кожен провідник буде забезпечений засобами індивідуального захисту.
З сьогоднішнього дня, 27 травня, по всій Україні відновили роботу кас на вокзалі. Також можна придбати квиток онлайн. Згідно з даними сайту "Укрзалізниці", ціни на білет у сидячому першому класі починаються від 900 гривень, а в другому сидячому класі - від 400 гривень.
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Автор: Анастасия Рокитна