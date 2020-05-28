УЗ возобновит работу более 200 пригородных поездов

Фото: кассир продает билеты в электричке (РБК-Украина)

Движение пригородных поездов возобновлят в 10 областях

С 1 июня в Украине начнут постепенно возобновлять пригородное железнодорожное сообщение. Со следующего понедельника на пригородные маршруты выйдут более 200 поездов.

Об этом сообщила "Укрзализныця" на странице в Facebook.

В компании заявили, что с 1 июня движение пригородных поездов будет возобновлено в 10 областях страны. Разрешения на запуск электричек поступили от Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой областей.

Ожидается, что уже на следующей неделе на свои маршруты выйдут 214 пригородных поездов.

Напомним, накануне "Укрзализныця" приняла решение о возобновлении межрегиональных поездов с 1 июня.

Также РБК-Украина писало, что сейчас к выходу на маршруты готовы 42 поезда, но их количество планируют увеличивать.

Кроме того, работу плацкартных вагонов с 1 июня возобновлять не будут, но обещают разрешить плацкарт со временем.

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Автор: Дмитрий Левицкий