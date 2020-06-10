УЗ відновила рух поїздів далекого прямування у Вінницькій області

"Укрзалізниця" відновила рух поїздів далекого прямування у Вінницькій області. Відкривається продаж квитків на поїзди.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Так, відкривається продаж квитків для поїздів №106/105 (Одеса - Київ) на станції Вінниця, а також №772/771 (Хмельницький - Київ) на станції Гнівань.

Крім того, з 13 червня відновлять курсування поїзда № 779/780 (Суми - Вінниця). Він курсуватиме щосуботи та щонеділі.

"Відновленню залізничного сполучення у Вінницькій області сприяло ухвалення Вінницькою обласною державною адміністрацією рішення щодо ослаблення протиепідемічних заходів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, залізничне сполучення в Україні відновили 1 червня. Спочатку відкрили продаж квитків на понад 20 рейсів, але поступово компанія збільшувала кількість рейсів. При цьому деякі області відразу не дали згоди на відновлення пасажирського сполучення на своїй території через складну епідеміологічну ситуацію. У їх числі була Вінницька область.

Також РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" анонсувала відновлення руху поїзда далекого прямування Київ-Шостка.

Відновити курсування поїздів в західні регіони "Укрзалізниці" дозволили лише 4 червня і всього за 7 напрямами.

Зазначимо, що УЗ анонсувала відновлення роботи бориспільського експреса, який курсує між Києвом і міжнародним аеропортом "Бориспіль".

Крім цього, "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 5 поїздів Інтерсіті+.