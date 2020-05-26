"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на перші напрямки: сервіс покупки не працює

Квитки можна придбати за 5 напрямками
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на перші напрямки по Україні. Квитки можна придбати за 5 напрямками.
Про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
Через кілька хвилин Криклій видалив повідомлення.
У видаленій публікації йшлося, що через онлайн-сервіси можна придбати квитки на 5 поїздів Інтерсіті+. РБК-Україна перевірило цю інформацію і виявилося, що сервіси покупки не працюють.
Зокрема, коли користувач переходить на офіційний сервіс покупки з сайту "Укрзалізниці", спливає таке вікно:
У додатку Приват24 при купівлі квитків повідомляється, що "сервер Укрзалізниці не відповідає".
Міністр інфраструктури пропонував громадянам купувати квитки за наступними напрямками:
Фото: видалена публікація Владислава Криклія в Telegram-каналі (https://t.me/vladyslavkryklii)
Вже через пів години глава МІУ знову опублікував ідентичне повідомлення.
При цьому сервіси покупки квитків досі не працюють.
Нагадаємо, раніше Криклій заявив, що залізничне сполучення в Україні запустять вже на цьому тижні, хоча Кабмін ухвалив рішення про відновлення роботи з 1 червня.
Також РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" представила план відновлення приміського сполучення, який планується у два етапи.
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Автор: Максим Зайченко