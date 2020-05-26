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"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на перші напрямки: сервіс покупки не працює

Новини » Суспільство     26.05.2020 - 20:20
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на перші напрямки: сервіс покупки не працює
Фото: поїзд УЗ (РБК-Україна)

Квитки можна придбати за 5 напрямками

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на перші напрямки по Україні. Квитки можна придбати за 5 напрямками.

Про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Через кілька хвилин Криклій видалив повідомлення.

У видаленій публікації йшлося, що через онлайн-сервіси можна придбати квитки на 5 поїздів Інтерсіті+. РБК-Україна перевірило цю інформацію і виявилося, що сервіси покупки не працюють.

Зокрема, коли користувач переходить на офіційний сервіс покупки з сайту "Укрзалізниці", спливає таке вікно:

&quot;Укрзалізниця&quot; відкрила продаж квитків на перші напрямки: сервіс покупки не працюєУ додатку Приват24 при купівлі квитків повідомляється, що "сервер Укрзалізниці не відповідає".

Міністр інфраструктури пропонував громадянам купувати квитки за наступними напрямками:

  • №721/722 і №726/725 Київ-Харків;
  • №763/764 Київ-Одеса;
  • №711/712 Київ-Костянтинівка;
  • №740/739 Київ-Кривий Ріг.

&quot;Укрзалізниця&quot; відкрила продаж квитків на перші напрямки: сервіс покупки не працює

Фото: видалена публікація Владислава Криклія в Telegram-каналі (https://t.me/vladyslavkryklii)

Вже через пів години глава МІУ знову опублікував ідентичне повідомлення.

При цьому сервіси покупки квитків досі не працюють.

Нагадаємо, раніше Криклій заявив, що залізничне сполучення в Україні запустять вже на цьому тижні, хоча Кабмін ухвалив рішення про відновлення роботи з 1 червня.

Також РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" представила план відновлення приміського сполучення, який планується у два етапи.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Укрзалізницябилеты
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