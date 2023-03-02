RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

УЗ восстанавливает движение регионального экспресса "Харьков - Сумы - Конотоп": график

Фото: УЗ возобновляет движение регионального экспресса "Харьков - Сумы - Конотоп" (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Мария Кучерявец

"Укрзализныця" со 2 марта возобновляет курсирование "Слобожанского экспресса". Он двигается по направлению Харьков - Сумы - Конотоп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал УЗ.

График движения

По информации перевозчика, региональный экспресс №805/806 Харьков - Сумы - Конотоп будет отправляться из Харькова ежедневно в 16:03, прибывать в Сумы в 19:02 и в Конотоп в 21:08.

При этом обратно, из Конотопа, поезд будет отправляться ежедневно в 04:44, прибывать в Сумы в 06:49 и в Харьков в 09:51.

Известно, что у поезда будет 8 остановок, в том числе в Люботине, Тростянце, Белополье и Ворожбе.

"На маршруте будет курсировать комфортный дизель-поезд ДПКР-3, который уже прошел плановый ремонт и возвращается на свой маршрут", - сообщили в УЗ.

Напомним, что УЗ назначила новый поезд из Сумской области в Тернополь, который будет курсировать через Киев.

Также стало известно, что "Укрзализныця" увеличивает количество вагонов в поезде Киев - Варшава.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныцяпотяг