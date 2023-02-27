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Билетов станет больше. "Укрзализныця" увеличивает количество вагонов в поезде Киев - Варшава

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Понедельник 27 февраля 2023 16:53
Билетов станет больше. "Укрзализныця" увеличивает количество вагонов в поезде Киев - Варшава Фото: "Укрзализныця" увеличивает количество вагонов в поезде Киев - Варшава (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

"Укрзализныця" с 1 марта увеличивает количество вагонов на популярном рейсе Киев - Варшава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

При этом в направлении Варшавы в Киев увеличенное количество вагонов отправится соответственно 2 марта.

Сообщается, что дополнительные билеты станут доступны исключительно в приложении "Укрзализныци" во вторник в 08:00.

Напомним, что сейчас варшавское направление доступно исключительно зарегистрированным пассажирам с реальным номером телефона и не более четырех билетов в руки.

Отметим, что из Киева поезд отправится в 18:14, а в Варшаву прибудет в 10:12.

УЗ также напоминает, что во время путешествия по этому маршруту на границе переставляют вагонные тележки. Поэтому вагоны международного стандарта RIC содержат трехместное купе.

Напомним, на украинско-польской границе восстановили еще два железнодорожных участка.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила новый поезд из Сумской области в Тернополь, который будет проходить через Киев.

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Киев Укрзализныця Польша Варшава
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