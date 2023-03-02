УЗ відновлює рух регіонального експреса "Харків - Суми - Конотоп": графік

"Укрзалізниця" з 2 березня відновлює курсування "Слобожанського експреса". Він рухається за напрямком Харків - Суми - Конотоп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал УЗ.
За інформацією перевізника, регіональний експрес №805/806 Харків - Суми - Конотоп вирушатиме з Харкова щоденно о 16:03, прибуватиме в Суми о 19:02 та в Конотоп о 21:08.
При цьому зворотно, з Конотопа, поїзд вирушатиме щоденно о 04:44, прибуватиме до Сум о 06:49 та до Харкова о 09:51.
Відомо, що поїзд матиме 8 зупинок, у тому числі у Люботині, Тростянці, Білопіллі та Ворожбі.
"На маршруті курсуватиме комфортний дизель-поїзд ДПКр-3, який вже пройшов плановий ремонт та повертається на свій маршрут", - повідомили в УЗ.
Нагадаємо, що УЗ призначила новий поїзд з Сумської області до Тернополя, який курсуватиме через Київ.
Також стало відомо, що "Укрзалізниця" збільшує кількість вагонів у поїзді Київ - Варшава.
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