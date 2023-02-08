УЗ назначила новый поезд из Сумской области в Тернополь, который будет проходить через Киев

"Укрзализныця" назначила поезд №769/770 Хутор-Михайловский - Киев - Тернополь, что даст жителям Сумской области возможность сообщения с Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Сообщается, что поезд будет отправляться с Хутор-Михайловского с 10 февраля в 16:34 по пятницам и воскресеньям, прибывать в столицу в 21:52, а в Тернополь - в 6:15.

В обратном направлении поезд будет следовать только в Киев. Он будет отправляться с 11 февраля по понедельникам и субботам в 7.06 и прибывать в столицу в 14.44.

В сообщении Киев - Хутор-Михайловский поезд будет курсировать с 12 февраля ежедневно, кроме понедельников и суббот. Отправка из столицы - в 10:16, прибытие в Хутор-Михайловский - в 15:55. Отправление с Хутор-Михайловского будет проходить с 14 февраля по вторникам, средам и четвергам в 16:34, прибытие в столицу - в 21:52.

Билеты уже доступны в приложении "Укрзализныци", чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним, УЗ запустила новые международные поезда из Киева и Харькова.

"Укрзализныця" также расширила сообщение между Донецкой и Харьковской областями.

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