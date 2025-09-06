RU

Образование Деньги Изменения

УЗ возобновила движение поездов в Славянск после обстрела, но они ходят с задержками

Фото: движение поездов в Донецкой области восстановлено (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Движение поездов в Донецкой области после обстрелов РФ частично восстановлено. Однако на краматорском направлении поезда еще курсируют с задержками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрзализныци".

"Восстановление путей продолжается, сейчас полностью открыто движение в направлении Славянска с пониженной скоростью. Контактная сеть восстановлена после обстрела, однако ситуация в регионе изменчива, поэтому наши резервные тепловозы готовы подстраховать", - пояснили в компании.

По данным "Укрзализныци", сегодня и завтра поезда краматорского направления будут двигаться с некоторыми задержками.

"Впрочем, мы заботимся о стыковках для пассажиров, у которых запланированы пересадки", - отметили в УЗ.

Например, железнодорожники придержали отправку поезда №97 Киев-Ковель для пересадки пассажиров из краматорского интерсити. До Ковеля планируют догнать график.

"Спасибо за ваше понимание сегодняшних задержек, мы не останавливаем движение и сохраняем надежное и комфортное сообщение с Донецкой областью. И как бы враг ни пытался испортить этот день, но - с Днем города, несокрушимый Славянск!", - добавили в компании.

Удары по Украине

В ночь на 6 сентября российские войска в очередной раз запустили по Украине более 90 дронов. Военные противовоздушных сил ликвидировали 68 из них, однако были подтверждены попадания в восьми локациях и падение обломков в нескольких районах.

Кроме того, во время атаки Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области.

В "Укрзализныце" уточнили, что участок перед Славянском остался без тока, из-за чего задержались несколько поездов.

К вечеру 6 сентября в Киеве и ряде областей снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов вражеских беспилотников.

Вскоре взрывы прогремели в Запорожье, а уже через несколько минут местные жители сообщили о перебоях со светом и водой.

Подробнее об обстреле города и последствиях можно узнать в материале РБК-Украина.

УкрзализныцяДонецкая область