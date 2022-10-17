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В УЗ сделали важное заявление из-за воздушной тревоги

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Понедельник 17 октября 2022 09:51
В УЗ сделали важное заявление из-за воздушной тревоги Фото: в УЗ сделали важное заявление из-за воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В "Укрзализныци" рассказали, что делать пассажирам, которые не успели на свой рейс из-за воздушной тревоги. Билет советуют сохранить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании в Telegram.

Так, в УЗ отметили, что пассажиры, которые ожидали окончания воздушной тревоги в укрытиях и не успели сесть на свой рейс, смогут воспользоваться тем же билетом для поездки на следующем поезде того же направления.

"Сохраните билет и покажите его проводнику, мы найдем места для каждого. Поезда отправляются по графику", - отметили в компании.

Напомним, утром российские войска атаковали Киев дронами-камикадзе. Беспилотники ударили по центру столицы.

На фоне ударов и воздушной тревоги в УЗ сообщили, что все рейсы отправляются из Киева и прибывают в столицу по графику.

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Укрзализныця воздушная тревога
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