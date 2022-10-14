ua ru
Пт, 14 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

УЗ спустя полгода возобновила ж/д сообщение с Краматорском

Новина українською →
Пятница 14 октября 2022 10:01
УЗ спустя полгода возобновила ж/д сообщение с Краматорском Фото: УЗ спустя полгода возобновила ж/д сообщение с Краматорском (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Руслан Гаращенко

"Укрзализныця" запустила поезда в Краматорск Донецкой области. Железнодорожное сообщение в город было остановлено еще в начале апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализницю"

"Железнодорожники приложили максимальные усилия, чтобы возобновить сообщение с Краматорском перед началом холодов. Ведь теперь в случае необходимости жители города и окрестных населенных пунктов смогут удобно выехать в другие регионы нашей страны", - отмечают в компании.

Поезд с сегодняшнего дня будет курсировать по следующему графику:

  • отправка из Киева ежедневно в 06:52. Прибытие в Краматорск в 14:03;
  • в обратном направлении поезд будет отправляться в 14:35. Прибытие в Киев в 21:13.

Поезд будет делать остановки на станциях Дарница, Лубны, Миргород, Полтава, Красноград, Лозовая и Славянск.

Фото: поезда в Краматорск возобновили курсирование (t.me/UkrzalInfo)

Напомним, железнодорожное сообщение с Краматорском было остановлено, после того, как 8 апреля вокзал города подвергся ракетному обстрелу со стороны российских военных. На момент удара ракетой "Точка У" там находились около 4 тысяч человек.

В тот же день железнодорожную станцию в Краматорске было закрыто для эвакуации и приема поездов.

Также отметим, что российские войска неоднократно обстреливали железнодорожную инфраструктуру в Краматорске.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Краматорск
NEWS
Это не клуб с привилегиями. Зеленский резко прошелся по Красному Кресту из-за пленных
Это не клуб с привилегиями. Зеленский резко прошелся по Красному Кресту из-за пленных
DAILY
Тренировка с английским акцентом. Как в Великобритании готовят бойцов ВСУ
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тренировка с английским акцентом. Как в Великобритании готовят бойцов ВСУ