УЗ спустя полгода возобновила ж/д сообщение с Краматорском
"Укрзализныця" запустила поезда в Краматорск Донецкой области. Железнодорожное сообщение в город было остановлено еще в начале апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализницю"
"Железнодорожники приложили максимальные усилия, чтобы возобновить сообщение с Краматорском перед началом холодов. Ведь теперь в случае необходимости жители города и окрестных населенных пунктов смогут удобно выехать в другие регионы нашей страны", - отмечают в компании.
Поезд с сегодняшнего дня будет курсировать по следующему графику:
- отправка из Киева ежедневно в 06:52. Прибытие в Краматорск в 14:03;
- в обратном направлении поезд будет отправляться в 14:35. Прибытие в Киев в 21:13.
Поезд будет делать остановки на станциях Дарница, Лубны, Миргород, Полтава, Красноград, Лозовая и Славянск.
Фото: поезда в Краматорск возобновили курсирование (t.me/UkrzalInfo)
Напомним, железнодорожное сообщение с Краматорском было остановлено, после того, как 8 апреля вокзал города подвергся ракетному обстрелу со стороны российских военных. На момент удара ракетой "Точка У" там находились около 4 тысяч человек.
В тот же день железнодорожную станцию в Краматорске было закрыто для эвакуации и приема поездов.
Также отметим, что российские войска неоднократно обстреливали железнодорожную инфраструктуру в Краматорске.
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