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Type-C и кондиционер в плацкарте. УЗ показала обновленные вагоны, в которых уже можно ездить

Четверг 03 октября 2024 15:06
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Type-C и кондиционер в плацкарте. УЗ показала обновленные вагоны, в которых уже можно ездить УЗ модернизировала новую партию плацкартных вагонов (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

С начала полномасштабного вторжения "Укрзализныця" восстановила уже 33 пассажирских вагона, 29 из которых - плацкартные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Что меняется в вагонах УЗ после модернизации

Согласно информации "Укрзализныци", недавно модернизировали еще 4 плацкартных вагона. Уточняется, что все работы были выполнены в Украине - на собственных мощностях УЗ.

Type-C и кондиционер в плацкарте. УЗ показала обновленные вагоны, в которых уже можно ездить

Плацкартный вагон после модернизации - как новенький (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Сегодня вагоны из этой партии отправятся в первый рейс в составе поезда №7/8 "Киев - Черновцы". Теперь он будет полностью укомплектован модернизированными плацкартными вагонами, стоимость проезда в которых останется без изменений. Обновляем подвижной состав по графику", - отметили в компании.

Type-C и кондиционер в плацкарте. УЗ показала обновленные вагоны, в которых уже можно ездить

В таком плацкарте пассажирам должно быть комфортно (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Отмечается, что в рамках модернизации в вагонах УЗ:

  • были обновлены интерьер, экстерьерное лаковое покрытие и все табло
  • была обустроена система кондиционирования
  • были установлены вакуумные туалеты
  • была добавлена маркировка шрифтом Брайля
  • было обновлено освещение и индивидуальное управление им
  • были расположены возле мест пассажиров стандартные розетки, порты USB и Type-C

Type-C и кондиционер в плацкарте. УЗ показала обновленные вагоны, в которых уже можно ездить

Type-C и кондиционер в плацкарте. УЗ показала обновленные вагоны, в которых уже можно ездить

Type-C и кондиционер в плацкарте. УЗ показала обновленные вагоны, в которых уже можно ездить

Результат модернизации вагонов УЗ (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В заключение сообщается, что эти вагоны были укомплектованы новыми матрасами и подушками.

Type-C и кондиционер в плацкарте. УЗ показала обновленные вагоны, в которых уже можно ездить

Пост пресс-службы УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Строительство новых вагонов УЗ

Напомним, ранее мы рассказывали, что АО "Укрзализныця" системно работает над обновлением пассажирского подвижного состава, поэтому сейчас в Украине идет строительство 66 вагонов, первые из которых выйдут на свои рейсы уже этой осенью.

В новую партию войдут: купейные вагоны, вагоны СВ (спальные вагоны первого класса), вагоны для лиц с инвалидностью и плацкартные вагоны.

При этом все вагоны будут иметь уже базовый набор удобств.

Кроме того, после длительного процесса по настройке и тестированию "Укрзализныця" запустила Wi-Fi в поездах Интерсити и Интерсити+.

В компании объяснили, что введение новой услуги было одной из приоритетных задач, ведь сегодня людям важно оставаться онлайн.

Читайте также, в каких именно поездах "Укрзализныци" есть Wi-Fi.

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