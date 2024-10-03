Type-C и кондиционер в плацкарте. УЗ показала обновленные вагоны, в которых уже можно ездить

С начала полномасштабного вторжения "Укрзализныця" восстановила уже 33 пассажирских вагона, 29 из которых - плацкартные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Что меняется в вагонах УЗ после модернизации

Согласно информации "Укрзализныци", недавно модернизировали еще 4 плацкартных вагона. Уточняется, что все работы были выполнены в Украине - на собственных мощностях УЗ.

Плацкартный вагон после модернизации - как новенький (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Сегодня вагоны из этой партии отправятся в первый рейс в составе поезда №7/8 "Киев - Черновцы". Теперь он будет полностью укомплектован модернизированными плацкартными вагонами, стоимость проезда в которых останется без изменений. Обновляем подвижной состав по графику", - отметили в компании.

В таком плацкарте пассажирам должно быть комфортно (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Отмечается, что в рамках модернизации в вагонах УЗ:

были обновлены интерьер, экстерьерное лаковое покрытие и все табло

была обустроена система кондиционирования

были установлены вакуумные туалеты

была добавлена маркировка шрифтом Брайля

было обновлено освещение и индивидуальное управление им

были расположены возле мест пассажиров стандартные розетки, порты USB и Type-C

Результат модернизации вагонов УЗ (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В заключение сообщается, что эти вагоны были укомплектованы новыми матрасами и подушками.

Пост пресс-службы УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)