УЗ затвердила назву залізничної станції, яка будується біля аеропорту "Бориспіль"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нова станція носитиме назву "Бориспіль-аеропорт"

ПАТ "Укрзалізниця" затвердила назву залізничної станції, яка будується біля Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

"Укрзалізниця закінчила процедуру офіційного затвердження назви залізничної станції, яка будується біля аеропорту "Бориспіль". Нова станція носитиме назву "Бориспіль-аеропорт", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі на станції "Бориспіль-аеропорт" вже побудували дві платформи довжиною по 114 метрів, триває укладання покриття платформ.

Крім того, в УЗ повідомляють, що станом на 16 жовтня вже укладено майже 3,5 тис. погонних метрів колії (залишилося укласти ще 498 метрів), облаштовано 1,4 тис. погонних метрів земляного полотна колії від місця примикання в бік аеропорту "Бориспіль".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 24 вересня на вокзалі у Києві розпочалася реконструкція платформи, з якої курсуватимуть експреси в "Бориспіль".

Також повідомлялося, що орієнтовна вартість квитка прямого залізничного сполучення між головним вокзалом та аеропортом "Бориспіль" складатиме 80 гривень.