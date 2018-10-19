ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

УЗ затвердила назву залізничної станції, яка будується біля аеропорту "Бориспіль"

Новини » Інфраструктура    19.10.2018 - 15:53
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нова станція носитиме назву "Бориспіль-аеропорт"

ПАТ "Укрзалізниця" затвердила назву залізничної станції, яка будується біля Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

"Укрзалізниця закінчила процедуру офіційного затвердження назви залізничної станції, яка будується біля аеропорту "Бориспіль". Нова станція носитиме назву "Бориспіль-аеропорт", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі на станції "Бориспіль-аеропорт" вже побудували дві платформи довжиною по 114 метрів, триває укладання покриття платформ. 

Крім того, в УЗ повідомляють, що станом на 16 жовтня вже укладено майже 3,5 тис. погонних метрів колії (залишилося укласти ще 498 метрів), облаштовано 1,4 тис. погонних метрів земляного полотна колії від місця примикання в бік аеропорту "Бориспіль".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 24 вересня на вокзалі у Києві розпочалася реконструкція платформи, з якої курсуватимуть експреси в "Бориспіль".

Також повідомлялося, що орієнтовна вартість квитка прямого залізничного сполучення між головним вокзалом та аеропортом "Бориспіль" складатиме 80 гривень. 

Рада провалила закон про нову модель ринку залізничних перевезень Рада встановила мораторій на стягнення з УЗ за зобов’язаннями Донецької залізниці
Новини України УкрзалізницяБорисполь Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся