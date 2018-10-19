УЗ утвердила название ж/д станции, которая строится возле аэропорта "Борисполь"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Новая станция будет называться "Борисполь-аэропорт"

ПАО "Укрзализныця" утвердила название железнодорожной станции, которая строится возле Международного аэропорта "Борисполь". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

"Укрзализныця" закончила процедуру официального утверждения названия железнодорожной станции, которая строится возле аэропорта "Борисполь". Новая станция будет носить название "Борисполь-аэропорт", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас на станции "Борисполь-аэропорт" уже построили две платформы длиной по 114 метров, продолжается укладка покрытия платформ.

Кроме того, в УЗ сообщают, что по состоянию на 16 октября уже проложено почти 3,5 тыс. погонных метров пути (осталось уложить еще 498 метров), обустроено 1,4 тыс. погонных метров земляного полотна пути от места примыкания в сторону аэропорта "Борисполь".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 24 сентября на вокзале в Киеве началась реконструкция платформы, с которой будут курсировать экспрессы в "Борисполь".

Также сообщалось, что ориентировочная стоимость билета прямого железнодорожного сообщения между главным вокзалом и аэропортом "Борисполь" будет составлять 80 гривен.