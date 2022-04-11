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УЗ уточнила графік евакуаційних поїздів зі сходу України на сьогодні

Фото: зі Сходу України триває евакуація залізницею (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Сьогодні, 11 Квітня, зі Слов'янська та Покровська запустять додаткові евакуаційні поїзди. Вони пройдуть в міста Західної України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Зі станції Покровськ відправляться наступні поїзди:

  • №239 Покровськ - Тернопіль 11:00;
  • №233 Покровськ - Чоп 15:00;
  • №235 Покровськ - Чернівці 17:30.

Зі станції Слов'янськ відправляться наступні поїзди:

  • №45 Слов'янськ - Ужгород 12:00;
  • №273 Слов'янськ - Львів 17:00.

"Електропоїзди будуть призначені за потребою диспетчерським розкладом, слідкуйте за оголошеннями на вокзалі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на сьогодні узгоджена робота 9 гуманітарних коридорів в Україні.

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УкрзалізницяСлов'янськевакуаціяПокровск