УЗ уточнила график эвакуационных поездов с востока Украины на сегодня

Сегодня, 11 апреля, из Славянска и Покровска запустят дополнительные эвакуационные поезда. Они проследуют в города Западной Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
Со станции Покровск отправятся следующие поезда:
Со станции Славянск отправятся следующие поезда:
"Электропоезда будут назначены по необходимости диспетчерским расписанием, следите за объявлениями на вокзале", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что на сегодня согласована работа 9 гуманитарных коридоров в Украине.
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