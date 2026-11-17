Почему госмонополиям нужна поддержка

По словам депутата, Укрзализныця и Укрэнерго играют ключевую роль в обеспечении устойчивости Украины во время войны. В то же время, Россия целенаправленно атакует их инфраструктуру, что увеличивает затраты на поддержание работы предприятий.

"Укрзализныця и Укрэнерго - это основа жизнеобеспечения Украины. Именно поэтому враг тратит миллиарды на ракеты и дроны для ударов по этим предприятиям", - подчеркнул Магомедов.

По его мнению, государству следует пересмотреть подход к финансированию таких компаний и учитывать их роль в обеспечении критической инфраструктуры, а не оценивать исключительно как хозяйственные предприятия.

Откуда брать средства

Магомедов считает, что финансирование государственных монополий следует предусмотреть по защищенным статьям государственного бюджета.

Кроме того, он предлагает привлекать международных партнеров к покрытию операционных расходов, связанных с последствиями российских атак.

"Что реально может государство сделать в этой ситуации - это перестать рассматривать эти предприятия как объекты хозяйствования, а добавить их к финансированию по защищенным статьям бюджета. А также начать привлекать финансирование международных партнеров для покрытия операционных расходов, которые они несут из-за ударов врага", - отметил депутат.

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Он также подчеркнул, что Укрзализниця выполняет не только коммерческие, но и значительные социальные функции. Поэтому предприятию нужна дополнительная государственная поддержка, которая позволит сохранить работу во время войны и не переводить все дополнительные расходы на бизнес и потребителей.

Как изменяются тарифы Укрзализныци

Ранее Укрзализныця повысила тарифы на грузовые перевозки на 30% и планирует дальнейшее повышение еще на 15%.

В то же время, ГП "Укрпромвнешэкспертиза" предупреждало, что такой рост тарифов может сократить грузовую базу компании по меньшей мере на 27 млн ​​тонн.

По оценкам предприятия, повышение также может привести к потере 96 млрд гривен ВВП в год, сокращению экспортной выручки на 2,4 млрд долларов и уменьшению бюджетных поступлений на 36 млрд гривен.