Новое повышение тарифов УЗ сорвет восстановление промышленности: эксперт назвал альтернативу

Повышение тарифов "Укрзализныци" на грузовые перевозки еще на 15% с января 2027 ухудшит положение промышленных предприятий, которые сейчас пытаются возобновить производство после российских атак.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова во время ежегодной экспертной дискуссии Центра транспортных стратегий.

Стоимость логистики тормозит восстановление промышленности

По словам президента УМП, помимо факторов безопасности, одним из ключевых барьеров для восстановления промышленности остается высокая стоимость логистики.

"Не хочу называть конкретные цифры, учитывая особое внимание агрессора к нашим предприятиям, но мы делаем все, чтобы возобновить производство. На это влияет много факторов. И кроме безопасностных есть экономические. И стоимость логистики стоит на первом месте", - говорит Каленков.

Он напомнил, что бизнес выступал против августовского повышения грузовых тарифов УЗ на 30% и не считает его компромиссным, ведь за годы перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузового сегмента промышленность переплатила более 200 млрд грн.

Почему новые тарифы не решат проблем УЗ

Каленков отметил, что при условии полного покрытия ущерба пассажирского направления для выхода УЗ на безубыточность было бы достаточно повышение грузовых тарифов примерно на 5%. Повышение на 15%, по его словам, уже учитывало бы необходимость обслуживания значительных финансовых обязательств.

Отдельно он подверг критике запланированный рост расходов "Укрзализныци" в 2027 году.

"Перевозки падают, а расходы снова растут на 27 млрд грн", - отметил Каленков.

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При этом, по его словам, в бизнес-плане УЗ на повышение окладов заложено 18,3 млрд грн, в то время как экономия на фонде оплаты труда составляет всего 3,5 млрд грн.

Каленков подчеркнул, что вопрос не касается машинистов и локомотивных бригад, работающих под обстрелами и нуждающихся в достойной оплате - речь идет прежде всего об избыточном штате на малодеятельной инфраструктуре и отсутствии существенной оптимизации на фоне того, что объемы грузов сократились примерно вдвое.

Для промышленных предприятий, по его словам, ситуация критична еще и потому, что возобновление производства требует значительных инвестиций.

"В настоящее время наши предприятия работают в убыток. Уменьшение этого убытка дает шанс на такие инвестиции", - отметил Каленков.

Бизнес призывает к господдержке пассажирских перевозок

По мнению президента УМП, государство должно помочь промышленности снизить себестоимость хотя бы через тарифы контролируемых ею монополий.

Одним из решений он назвал поддержку "Укрзализныци" и финансирование убыточных пассажирских перевозок за счет государства, а не грузоотправителей.

Таким образом, вместо новой тарифной нагрузки на промышленность, по позиции "Укрметаллургпрома", необходимы: