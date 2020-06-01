УЗ дозволила роботу плацкартних вагонів, але є умова

У плацкарті продаватимуть лише 50% місць
"Укрзалізниця" все ж вирішила відновити роботу плацкартних вагонів з 1 червня. Однак плацкарт працюватиме з обмеженням.
Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Так, з 1 червня УЗ відкрила продаж квитків на плацкартні вагони, але продаватимуть лише половину місць. Зокрема відкрили продаж на плацкарт у складі чотирьох поїздів:
"Ми пішли назустріч пасажирам, розуміючи, що не кожен може дозволити собі оплатити поїздку у вагоні купе чи СВ. У продажу будуть наявні квитки на два місця в плацкарті з чотирьох зліва та на одне бокове місце", - заявили в компанії.
Крім того, подорожуючим поїздом сім'ям дозволили розміщення в одному купе. Для цього необхідно звернутися до провідника.
Зазначимо, спочатку "Укрзалізниця" відмовилася дозволяти роботу плацкарту з першого червня, пояснивши неможливістю забезпечення санітарних вимог.
Як відомо, сьогодні в Україні відновили рух залізничного сполучення, першим на маршрут вийшов поїзд Київ-Костянтинівка.
Однак 5 областей досі не надали дозвіл УЗ для здійснення пасажирських рейсів.
Автор: Дмитро Левицький