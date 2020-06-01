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УЗ дозволила роботу плацкартних вагонів, але є умова

Новини » Суспільство     01.06.2020 - 14:44
УЗ дозволила роботу плацкартних вагонів, але є умова
Фото: поїзд на вокзалі (РБК-Україна)

У плацкарті продаватимуть лише 50% місць

"Укрзалізниця" все ж вирішила відновити роботу плацкартних вагонів з 1 червня. Однак плацкарт працюватиме з обмеженням.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Так, з 1 червня УЗ відкрила продаж квитків на плацкартні вагони, але продаватимуть лише половину місць. Зокрема відкрили продаж на плацкарт у складі чотирьох поїздів:

  • 10 вагонів - №98/97 Київ-Ковель;
  • 3 вагони - Київ-Костянтинівка;
  • 1 вагон - Київ-Маріуполь;
  • 6 вагонів - Київ-Херсон.

"Ми пішли назустріч пасажирам, розуміючи, що не кожен може дозволити собі оплатити поїздку у вагоні купе чи СВ. У продажу будуть наявні квитки на два місця в плацкарті з чотирьох зліва та на одне бокове місце", - заявили в компанії.

Крім того, подорожуючим поїздом сім'ям дозволили розміщення в одному купе. Для цього необхідно звернутися до провідника.

Зазначимо, спочатку "Укрзалізниця" відмовилася дозволяти роботу плацкарту з першого червня, пояснивши неможливістю забезпечення санітарних вимог.

Як відомо, сьогодні в Україні відновили рух залізничного сполучення, першим на маршрут вийшов поїзд Київ-Костянтинівка.

Однак 5 областей досі не надали дозвіл УЗ для здійснення пасажирських рейсів.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Укрзалізницяпродажабилеты
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