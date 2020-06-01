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УЗ разрешила работу плацкартных вагонов, но есть условие

Новости » Общество     01.06.2020 - 14:44
УЗ разрешила работу плацкартных вагонов, но есть условие
Фото: поезд на вокзале (РБК-Украина)

В плацкарте будут продавать лишь 50% мест

"Укрзализныця" все же решила возобновить работу плацкартных вагонов с 1 июня. Однако плацкарт будет работать с ограничением.

Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

Так, с 1 июня УЗ открыла продажу билетов на плацкартные вагоны, но продавать будут только половину мест. В частности открыли продажу на плацкарт в составе четырех поездов:

  • 10 вагонов - №98/97 Киев-Ковель;
  • 3 вагона - Киев-Константиновка;
  • 1 вагон - Киев-Мариуполь;
  • 6 вагонов - Киев-Херсон.

"Мы пошли навстречу пассажирам, понимая, что не каждый может позволить себе оплатить поездку в вагоне купе или СВ. В продаже будут доступны билеты на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место", - заявили в компании.

Кроме того, путешествующим поездом семь разрешили размещение в одном купе. Для этого необходимо обратиться к проводнику.

Отметим, что сначала "Укрзализныця" отказалась разрешать работу плацкарта с первого июня, объяснив невозможностью обеспечения санитарных требований.

Как известно, сегодня в Украине возобновили движение железнодорожного сообщения, первым на маршрут вышел поезд Киев-Константиновка.

Однако 5 областей до сих пор не предоставили разрешение УЗ для осуществления пассажирских рейсов.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Укрзализныцяпродажабилеты
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