УЗ пустит из Киева в Харьков дополнительные рейсы в ближайшие дни: график

В ближайшие дни из Киева в Харьков отправится в дополнительный ночной поезд. Рейсы уже назначены на 7, 8 и 9 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ .

"В четверг, пятницу и субботу (7, 8 и 9 сентября) отправится в рейс дополнительный ночной поезд №251/252 Киев - Харьков", - говорится в сообщении.

Билеты на рейсы уже доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

График движения

Отправление из Киева будет в 13:04, прибытие в Харьков в 20:31 (8 сентября - 21:42).

Обратно поезд будет отправляться из Харькова в 22:00 (8 сентября - в 23:50) и прибывать в Киев в 05:00 (8 сентября - 07:53).

Как сообщалось, "Укрзализныця" назначила дополнительные электрички между Васильковом и Киевом, которые будут курсировать до 30 сентября.

Кроме того, "Укрзализныця" из-за большого спроса пассажиров назначила дополнительные поезда на отдельные даты в сообщении между Киевом и Кривым Рогом, Львовом и Ворохтой, а также Одессой, Изюмом, Харьковом, Днепром и Львовом.