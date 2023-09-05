ua en ru
Вт, 05 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

УЗ пустит из Киева в Харьков дополнительные рейсы в ближайшие дни: график

Украина, Вторник 05 сентября 2023 13:49
UA EN RU
УЗ пустит из Киева в Харьков дополнительные рейсы в ближайшие дни: график Фото: УЗ пустит из Киева в Харьков дополнительные рейсы в ближайшие дни (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В ближайшие дни из Киева в Харьков отправится в дополнительный ночной поезд. Рейсы уже назначены на 7, 8 и 9 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

"В четверг, пятницу и субботу (7, 8 и 9 сентября) отправится в рейс дополнительный ночной поезд №251/252 Киев - Харьков", - говорится в сообщении.

Билеты на рейсы уже доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

График движения

Отправление из Киева будет в 13:04, прибытие в Харьков в 20:31 (8 сентября - 21:42).

Обратно поезд будет отправляться из Харькова в 22:00 (8 сентября - в 23:50) и прибывать в Киев в 05:00 (8 сентября - 07:53).

Как сообщалось, "Укрзализныця" назначила дополнительные электрички между Васильковом и Киевом, которые будут курсировать до 30 сентября.

Кроме того, "Укрзализныця" из-за большого спроса пассажиров назначила дополнительные поезда на отдельные даты в сообщении между Киевом и Кривым Рогом, Львовом и Ворохтой, а также Одессой, Изюмом, Харьковом, Днепром и Львовом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
NEWS
Штраф или тюрьма. Что грозит за отказ брать повестку: объяснение
Штраф или тюрьма. Что грозит за отказ брать повестку: объяснение
DAILY
Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта