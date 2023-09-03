УЗ назначила дополнительные электрички между Киевом и Васильковом: график
"Укрзализныця" назначила дополнительные электрички между Васильковом и Киевом, которые будут курсировать до 30 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
После 30 сентября будет принято решение о продлении их использования на маршруте.
Отправление с Пригородного вокзала Киев-Пассажирский и прибытие на станцию Васильков-Центр:
- 08:34 - 09:31 (поезд №6049);
- 16:36 - 17:26 (поезд №6051);
- 18:37 - 19:27 (поезд №6053).
Отправление со станции Васильков-Центр и прибытие на Пригородный вокзал станции Киев-Пассажирский:
- 07:28 - 08:24 (поезд №6050);
- 09:41 - 10:32 (поезд №6052);
- 17:36 - 18:26 (поезд №6054).
Электрички будут курсировать ежедневно, кроме выходных. В частности они будут делать остановки на станциях:
- Боярка;
- Тарасовка;
- Вишневое;
- Караваевы Дачи.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, сегодня, 3 сентября, из Киева в Польшу, отправился в первый рейс, который прибудет в Хелм.
Тем временем"Укрзализныця" ввела новую услугу, позволяющую заказать специальный вагон для людей с инвалидностью.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.