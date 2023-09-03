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УЗ назначила дополнительные электрички между Киевом и Васильковом: график

Воскресенье 03 сентября 2023 13:43
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УЗ назначила дополнительные электрички между Киевом и Васильковом: график Фото: УЗ назначила дополнительные электрички между Киевом и Васильковом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

"Укрзализныця" назначила дополнительные электрички между Васильковом и Киевом, которые будут курсировать до 30 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

После 30 сентября будет принято решение о продлении их использования на маршруте.

Отправление с Пригородного вокзала Киев-Пассажирский и прибытие на станцию Васильков-Центр:

  • 08:34 - 09:31 (поезд №6049);
  • 16:36 - 17:26 (поезд №6051);
  • 18:37 - 19:27 (поезд №6053).

Отправление со станции Васильков-Центр и прибытие на Пригородный вокзал станции Киев-Пассажирский:

  • 07:28 - 08:24 (поезд №6050);
  • 09:41 - 10:32 (поезд №6052);
  • 17:36 - 18:26 (поезд №6054).

Электрички будут курсировать ежедневно, кроме выходных. В частности они будут делать остановки на станциях:

  • Боярка;
  • Тарасовка;
  • Вишневое;
  • Караваевы Дачи.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, сегодня, 3 сентября, из Киева в Польшу, отправился в первый рейс, который прибудет в Хелм.

Тем временем"Укрзализныця" ввела новую услугу, позволяющую заказать специальный вагон для людей с инвалидностью.

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Укрзализныця Киев
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