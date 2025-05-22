УЗ продлила курсирование популярного поезда "Черновцы - Львов": расписание на июнь

Напомним, "Укрзализныця" запустила дополнительный поезд из Черновцов во Львов накануне Пасхи. Он должен был курсировать до конца апреля в дни с повышенным спросом. Из-за высокого спроса среди пассажиров курсирование поезда продлили до конца мая.

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №220/219 "Киев - Днепр - Киев", который будет курсировать в пиковые даты мая и в начале июня. Он будет иметь остановки в Каменском и Смеле, будет состоять из купейных и СВ-вагонов.

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