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УЗ продлила курсирование популярного поезда "Черновцы - Львов": расписание на июнь

Фото: "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Черновцов во Львов на июнь (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В июне региональный поезд "Черновцы - Львов - Черновцы" продолжит курсирование. Пассажиров, как и раньше, будет перевозить современный дизель-поезд ДПКр-3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

График рейсов

Поезд будет курсировать с 6 по 9, 14 по 16, 22 и 23, а также с 27 по 30 июня.

Поезд №801 "Черновцы - Львов":

  • отправление из Черновцов в 06:32,
  • прибытие во Львов - в 11:19.

Изменились времена остановок в Коломые (08:05-08:09) и Ивано-Франковске (08:53-08:58).

Поезд №802 "Львов - Черновцы":

  • отправление из Львова в 17:20,
  • прибытие в Черновцы - в 22:07.

Отметим, билеты можно купить за 10 дней до поездки:

  • в мобильном приложении УЗ,
  • на booking.uz.gov.ua,
  • в кассах вокзалов.

Напомним, "Укрзализныця" запустила дополнительный поезд из Черновцов во Львов накануне Пасхи. Он должен был курсировать до конца апреля в дни с повышенным спросом. Из-за высокого спроса среди пассажиров курсирование поезда продлили до конца мая.

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №220/219 "Киев - Днепр - Киев", который будет курсировать в пиковые даты мая и в начале июня. Он будет иметь остановки в Каменском и Смеле, будет состоять из купейных и СВ-вагонов.

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