УЗ запускает дополнительный поезд до популярного курорта: когда можно ехать
Национальный перевозчик "Укрзализныця" назначает уже традиционный дополнительный поезд в популярный среди украинцев курортный город. Он будет курсировать в определенные дни мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Куда и как будет курсировать дополнительный поезд УЗ
В "Укрзализныце" рассказали, что назначают "уже традиционный дополнительный поезд" в Трускавец. Он позволит добраться до курортного города в удобные даты большему количеству пассажиров.
Так, скорый поезд №159/160 "Киев - Трускавец" будет курсировать:
- 9 мая 2025 года;
- 11 мая 2025 года.
График движения дополнительного поезда в Трускавец
Согласно информации УЗ, дополнительный поезд:
- будет отправляться из Киева в 10:16;
- будет прибывать в Трускавец в 19:37.
Обратный график его движения является следующим:
- отправление из Трускавца - в 09:03;
- прибытие в столицу - в 19:11.
Как выбрать место у окна и где купить билеты
Гражданам рассказали, что в составе поезда - пассажирские вагоны купейного типа, но с местами для сидения.
"Обращаем внимание: нечетные номера мест - у окна, четные - у прохода", - добавили в "Укрзализныце".
В завершение гражданам сообщили, что билеты на этот поезд - уже в продаже:
- в приложении УЗ;
- на официальном сайте;
- в кассах на вокзале.
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ запустила в скоростных поездах важную для пассажиров услугу.
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