УЗ запускает дополнительный поезд до популярного курорта: когда можно ехать

Национальный перевозчик "Укрзализныця" назначает уже традиционный дополнительный поезд в популярный среди украинцев курортный город. Он будет курсировать в определенные дни мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

В завершение гражданам сообщили, что билеты на этот поезд - уже в продаже:

"Обращаем внимание: нечетные номера мест - у окна, четные - у прохода", - добавили в "Укрзализныце".

Гражданам рассказали, что в составе поезда - пассажирские вагоны купейного типа, но с местами для сидения.

Так, скорый поезд №159/160 "Киев - Трускавец" будет курсировать:

В "Укрзализныце" рассказали, что назначают "уже традиционный дополнительный поезд" в Трускавец. Он позволит добраться до курортного города в удобные даты большему количеству пассажиров.

Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ запустила в скоростных поездах важную для пассажиров услугу.

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