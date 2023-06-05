УЗ сокращает число поездов в Карпаты: в чем причина
Фото: УЗ сокращает маршруты поездов на перегоне Яремче-Микуличин (Getty Images)
Начинается капитальный ремонт пути на перегоне Яремче - Микуличин, который продлится с 11 по 23 июня Из-за этого будут изменены графики и маршруты курсирования пассажирских поездов на этом участке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Как будут ходить поезда в эти две недели?
Расписание и маршруты будут следующими:
- поезд №55/56 Киев-Рахов не будет курсировать из Киева с 11 по 15 июня, а также с 18 по 22 июня, а из Рахова - с 12 по 16 июня и с 19 по 23 июня;
- поезда №95/96 Киев - Рахов - Киев, №6/5 Запорожье - Ясиня - Запорожье, №15/16 Харьков - Ясиня - Харьков будут в определенные даты ограничены в Ивано-Франковск;
- поезда №26/25 Одесса - Рахов, №235/236 Одесса - Рахов и №130/129 Кременчуг - Ворохта, №149/150 Полтава - Ворохта в определенные даты будут ограничены в Черновцы;
- поезд №357/358 Киев-Ворохта будет ограничен в определенные даты до станции Коломыя.
Изменения УЗ на летний сезон
"Укрзализныця" вводит новый график движения поездов на летний сезон с 10 июня. Он также предполагает появление двух новых рейсов.
- Ппоезд №40/39 Запорожье - Солотвино, который будет останавливаться в семи областях Украины и соединит Запорожье и Днепр с курортами Львовской области и Закарпатья – от Славско до Берегово;
- поезд №148/147 Киев - Одесса, который будет курсировать через Черкассы, что позволит жителям области удобно планировать свой отдых у моря.
Подробнее о летних изменениях - в материале РБК-Украина.
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