УЗ сокращает число поездов в Карпаты: в чем причина

Начинается капитальный ремонт пути на перегоне Яремче - Микуличин, который продлится с 11 по 23 июня Из-за этого будут изменены графики и маршруты курсирования пассажирских поездов на этом участке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Как будут ходить поезда в эти две недели? Расписание и маршруты будут следующими: поезд №55/56 Киев-Рахов не будет курсировать из Киева с 11 по 15 июня, а также с 18 по 22 июня, а из Рахова - с 12 по 16 июня и с 19 по 23 июня;

поезда №95/96 Киев - Рахов - Киев, №6/5 Запорожье - Ясиня - Запорожье, №15/16 Харьков - Ясиня - Харьков будут в определенные даты ограничены в Ивано-Франковск;

поезда №26/25 Одесса - Рахов, №235/236 Одесса - Рахов и №130/129 Кременчуг - Ворохта, №149/150 Полтава - Ворохта в определенные даты будут ограничены в Черновцы;

поезд №357/358 Киев-Ворохта будет ограничен в определенные даты до станции Коломыя. Изменения УЗ на летний сезон "Укрзализныця" вводит новый график движения поездов на летний сезон с 10 июня. Он также предполагает появление двух новых рейсов. Ппоезд №40/39 Запорожье - Солотвино, который будет останавливаться в семи областях Украины и соединит Запорожье и Днепр с курортами Львовской области и Закарпатья – от Славско до Берегово;

поезд №148/147 Киев - Одесса, который будет курсировать через Черкассы, что позволит жителям области удобно планировать свой отдых у моря. Подробнее о летних изменениях - в материале РБК-Украина.